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Au Mobco, le ministre Tabarot rappelle le chemin à parcourir

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lock Au Mobco, le ministre Tabarot rappelle le chemin à parcourir

Mobco
Retrouvez tous nos dossiers et analyses sur les transports et les mobilités
SOMMAIRE
  1. Au Mobco, le ministre Tabarot rappelle le chemin à parcourir
  2. Le bilan du Mobco par Franck Dhersin, futur président du Gart
  3. La souveraineté industrielle s'invite au Mobco
  4. Vu et entendu au Mobco
  5. Tesmo Maps, une nouvelle solution de carthographie
  6. Les chauffeurs de bus récompensés
  7. L'expo des bus au Mobco : L'électromobilité en vedette

Quelque 10 000 visiteurs ont arpenté, du 9 au 11 juin, les allées du salon Mobco qui s’étendait sur 15 000 m², Porte de Versailles à Paris. La reconfiguration des lieux, plus aérée, plus lisible et offrant une place centrale aux conférences, a été très appréciée. Retour sur quelques moments clés de cet événement qui a accueilli 250 exposants.

« Le combat continue ». Depuis la tribune du parc des expositions de la Porte de Versailles, Louis Nègre a clôturé la première journée du Mobco en recevant le prix de l’homme de l’année des mains du ministre des Transports Philippe Tabarot. Le rendez-vous des professionnels du transport public, organisé par le GIE Objectif Transport Public, émanation du Gart (Groupement des autorités responsables des transports) et de l’UTPF (Union des transports publics et ferroviaires) a rendu hommage à l’ancien président du Gart, condamné au départ suite à sa défaite aux dernières municipales à Cagnes-sur-Mer. Louis Nègre quitte le secteur alors que de nombreuses questions attendent toujours des réponses politiques. I

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Sylvie Andreau
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