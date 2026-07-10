Siemens Mobility noue un partenariat avec Technis

Siemens Mobility a annoncé le 10 juillet avoir signé un partenariat avec Technis (groupe RLE, SNCF) pour la maintenance de ses futures locomotives Vectron en France. « Grâce aux 11 sites de Technis, acteur de référence de la maintenance, Siemens Mobility proposera aux futurs opérateurs de la Vectron un service de maintenance de proximité sur l’ensemble du territoire français », explique dans un communiqué l’industriel.

En particulier l’intégration au réseau européen de Siemens Mobility des sites de Lens, Dijon et Thionville doit permettre de proposer une solution de maintenance complète et efficace. « Pour les futures opérations en France, la disponibilité des pièces sera notamment assurée via MoBase, la plateforme numérique de gestion des pièces détachées de Siemens Mobility« , précise encore le constructeur qui attend avec « impatience« ‘ de voir circuler en France les locomotives Vectron.