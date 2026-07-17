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Vossloh produira en Chine des fixations de rail pour deux futures LGV dans le Shandong

Publié le 17/07/2026 à 13h08
L’usine de fixations de rail, à Kunshan, situé entre Suzhou et Shanghaï. © Vossloh

Vossloh a annoncé le 3 juillet, avoir remporté deux contrats de fournitures de fixations de rails pour deux nouvelles LGV dans la province du Shandong, dans l’est de la Chine. Le montant total des commandes s’élève à environ 60 millions d’euros.
Les fixations équiperont la future ligne à grande vitesse Jinan – Zhaozhuang, de 269 kilomètres environ, desservant la capitale provinciale, Jinan, aux régions économiques du sud du Shandong. Elle ira aussi à Qufu, ville natale de Confucius. La deuxième ligne doit relier Qingdao et son port en eau profonde à Zhucheng, desservant les pôles industriels de Jinan ainsi que les centres touristiques du sud. Les fixations seront produites dans l’usine chinoise de Vossloh à Kunshan, entre Suzhou et Shanghaï. Les livraisons devraient débuter en 2027.

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