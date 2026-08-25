Terra Nova vient de lancer le Programme D, un « laboratoire civique » consacré à l’expérimentation de nouvelles manières de décider ensemble. Pour le tester, le think tank a choisi un thème mêlant pouvoir d’achat, égalité entre les territoires et transition écologique: les mobilités du quotidien. Un premier atelier citoyen s’est penché sur les façons de faire baisser leur facture.

Il s’est déroulé du 3 juin au 8 juillet,pendant six sessions de deux heures, et a rassemblé 31 citoyens tirés au sort. Neuf experts bénévoles ont encadré les débats. Parmi eux, Marine Braud, associée fondatrice d’Alameda Sustainability Advisory, Patrice Geoffron, professeur à l’université Paris Dauphine-PSL, Jean-Philippe Hermine, directeur général de l’Institut Mobilités en Transition de l’IDDRI ou Marie-Emmanuelle Huillo, directrice déléguée relations institutionnelles chez Transdev*.

A la suite des six sessions, 51 premières pistes ont été formulées. 14 propositions ont été consolidées et six propositions prioritaires adoptées.

Les transports en commun parmi les propositions prioritaires

La première concerne les transports en commun et en particulier l’offre de service. Elle doit être mieux optimisée pour assurer une meilleure régularité des services, notamment des bus et « supprimer les doublons entre les bus, les tramways et les métros ». Les citoyens du panel considèrent aussi que le développement des transports collectifs passe d’abord par une amélioration de leur fiabilité et de leur organisation. Une fréquence insuffisante, des horaires inadaptés ou des correspondances complexes peuvent les rendre peu compatibles avec les contraintes quotidiennes des usagers.

Autre recommandation avancée : l