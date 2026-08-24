Le parcours exceptionnel de Jean-Aimé Mougenot
La longue liste de félicitations sur les réseaux sociaux, de cadres de l’entreprise, de syndicalistes, de retraités, d’élus locaux, le confirme. Jean-Aimé Mougenot est un homme populaire. Jean Castex n’a pas choisi un profil clivant pour remplacer Christophe Fanichet. Ni tergiversé. La nomination de l’Occitan comme directeur général de SNCF Voyageurs a été officialisée le 29 juillet, soit une semaine après l’annonce du départ du PDG, en poste depuis janvier 2020. Il est secondé par deux directeurs généraux adjoints, Alain Krakovitch et Karine Dussert-Sarthe, tandis que Laurent Trevisani est nommé président du conseil d’administration de SNCF Voyageurs.
A 68 ans, Monsieur TER se voyait plus glisser vers la retraite et retrouver sa famille
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