Karine Dussert-Sarthe, à peine arrivée, déjà promue

Arrivée en mai au sein du groupe et placée à la tête de TGV-Intercités chez SNCF Voyageurs, Karine Dussert-Sarthe va finalement prendre les fonctions de directrice générale adjointe. Elle va former un binôme avec Alain Krakovitch, qu’elle a justement remplacé chez TGV-Intercités. Il s’est, lui, vu confier l’activité matériel de SNCF Voyageurs. Tous deux auront comme directeur général Jean-Aimé Mougenot.

La nomination d’un attelage à deux directeurs adjoints a été annoncée en juillet, dans la foulée du remplacement de Christophe Fanichet dont Jean Castex n’a visiblement apprécié ni le plan stratégique, ni l’autonomie.

Karine Dussert-Sarthe, 52 ans, va devoir faire en accéléré un apprentissage des transports, du ferroviaire et du groupe qu’elle découvre. Diplômée d’HEC en 1997, elle s’est rapidement spécialisée dans les médias et les technologies, en cabinets conseil et chez Vivendi. Expatriée en Australie, elle y a rejoint l’opérateur historique Telstra. Cette expérience lui a ouvert, à son retour en France, les portes du groupe Orange. En 2019, elle intègre le comité exécutif d’Orange Innovation, en charge des produits et des services pour les 26 pays du groupe. Fin 2023, elle prend la tête, pour Orange France, de la plus grande région de l’opérateur : l’Île-de-France, forte de 6 000 collaborateurs.

Vers un record historique cet été

Ses premières semaines au sein de la SNCF, elle les a logiquement consacré à des visites de terrain, « à la rencontre des clients et des salariés ». Dans ses premières gares, ses premiers trains, ses premiers centres de maintenance, ses premiers échanges, elle assure, sur les réseaux sociaux, avoir rencontré « un engagement fort et un accueil exceptionnel ». « Ma priorité, dans les semaines qui viennent, est claire : poursuivre ces rencontres en France et en Europe », expliquait la dirigeante qui promet de placer l’expérience des clients au cœur des choix stratégiques et opérationnels de SNCF Voyageurs. En attendant, Karine Dussert-Sarthe devrait boucler son premier été sur un record historique : celui de 32 millions de passagers transportés par SNCF.