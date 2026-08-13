Je me connecte

E-mail*
Mot de passe*

> Mot de passe oublié?

Je m'inscris

*Champs obligatoires

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
1. Mon Compte
2. Mes activités
3. Mes Newsletters

Vous devez lire et accepter nos conditions générales de vente et d’utilisation *

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous

* Mentions obligatoires

Je souhaite recevoir la newsletter :

J'accepte de recevoir la newsletter de Ville, Rail & Transports par email. *

J'accepte également l'utilisation de pixels de suivi dans ces emails à des fins de mesure d'ouverture et d'amélioration des campagnes. *

Le refus du suivi n'empêche pas de recevoir nos emails. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment via la page « Suivi email » ou le lien présent dans chacun de nos emails. Plus d'informations dans notre politique de confidentialité.

Je m'enregistre

Mot de passe oublié ?

E-mail*
Réinitialiser
Annuler
Pas encore inscrit ?
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI FORMATION ANNUAIRE DU TRANSPORT
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search

Karine Dussert-Sarthe, à peine arrivée, déjà promue

  • Twitter
connexion Connexion
premium Abonnements
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
vrt
Ville, Rail & Transports
Territoires & mobilités
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI FORMATION ANNUAIRE DU TRANSPORT
Ville, Rail & Transports
X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Toute l'actualité transports & mobilités >
  • Twitter

Karine Dussert-Sarthe, à peine arrivée, déjà promue

Publié le 13/08/2026 à 11h39
@MSM

Arrivée en mai au sein du groupe et placée à la tête de TGV-Intercités chez SNCF Voyageurs, Karine Dussert-Sarthe va finalement prendre les fonctions de directrice générale adjointe. Elle va former un binôme avec Alain Krakovitch, qu’elle a justement remplacé chez TGV-Intercités. Il s’est, lui, vu confier l’activité matériel de SNCF Voyageurs. Tous deux auront comme directeur général Jean-Aimé Mougenot.

La nomination d’un attelage à deux directeurs adjoints a été annoncée en juillet, dans la foulée du remplacement de Christophe Fanichet dont Jean Castex n’a visiblement apprécié ni le plan stratégique, ni l’autonomie.

Karine Dussert-Sarthe, 52 ans, va devoir faire en accéléré un apprentissage des transports, du ferroviaire et du groupe qu’elle découvre. Diplômée d’HEC en 1997, elle s’est rapidement spécialisée dans les médias et les technologies, en cabinets conseil et chez Vivendi. Expatriée en Australie, elle y a rejoint l’opérateur historique Telstra. Cette expérience lui a ouvert, à son retour en France, les portes du groupe Orange. En 2019, elle intègre le comité exécutif d’Orange Innovation, en charge des produits et des services pour les 26 pays du groupe. Fin 2023, elle prend la tête, pour Orange France, de la plus grande région de l’opérateur : l’Île-de-France, forte de 6 000 collaborateurs.

Vers un record historique cet été

Ses premières semaines au sein de la SNCF, elle les a logiquement consacré à des visites de terrain, « à la rencontre des clients et des salariés ». Dans ses premières gares, ses premiers trains, ses premiers centres de maintenance, ses premiers échanges, elle assure, sur les réseaux sociaux, avoir rencontré « un engagement fort et un accueil exceptionnel ». « Ma priorité, dans les semaines qui viennent, est claire : poursuivre ces rencontres en France et en Europe », expliquait la dirigeante qui promet de placer l’expérience des clients au cœur des choix stratégiques et opérationnels de SNCF Voyageurs. En attendant, Karine Dussert-Sarthe devrait boucler son premier été sur un record historique : celui de 32 millions de passagers transportés par SNCF.

LES DOSSIERS DE LA RÉDACTION
thumbnail
Dossiers
lock Que faire des 130 aéroports français

Publié le 09/07/2021

X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Toute l'actualité transports & mobilités >
EN CONTINU
17h42 Grand Paris Express : Nouvelle étape dans le raccordement de la gare des Grésillons
17h30 Le métier de conducteur de train numéro 1 au Royaume-Uni
11h41 Italo vise la grande vitesse en Allemagne
11h39 Karine Dussert-Sarthe, à peine arrivée, déjà promue
Toute l’actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
10 septembre 2026
Rencontre avec Alain Picard, nouveau président de la FIF, et avec son prédécesseur, Patrick Jeantet
17/09 Métros automatiques. À la conquête des marchés émergents chevron
15/10 14e Grands Prix de la Région Capitale chevron
Voir l’agenda complet
CARRIÈRE
chevron
chevron
chevron
chevron
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
La lettre de VRT

Abonnez vous à la Lettre de VRT qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
Lettre de VRT

Retrouvez ici les articles de La lettre de VRT de Ville, Rail & Transports qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

+ d'infos
NOS PARTENAIRES