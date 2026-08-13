Le métier de conducteur de train numéro 1 au Royaume-Uni

La troisième édition de l’étude menée par le cabinet Remitly, à l’échelle mondiale, révèle que le métier de conducteur de train est le plus recherché au Royaume-Uni.

Le spécialiste de l’envoi d’argent à l’étranger a analysé le nombre de recherches Google effectuées dans plus de 145 pays sur l’expression « comment devenir » afin d’identifier les métiers qui suscitent le plus d’intérêt.

Les éditions précédentes de l’étude, réalisées en 2022 et 2024, avaient révélé que YouTuber était le métier de rêve des Britanniques. Cette année, en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, le métier de conducteur de train est désormais le plus recherché, suivi par celui de DJ et de YouTuber.

En France, la carrière de pompier en tête

Dans l’ensemble des pays étudiés, le métier d’acteur est passé devant celui de pilote qui occupait la tête des deux précédentes vagues. Il se classe désormais deuxième devant celui de pompier qui grimpe de 13 places, avec 171 330 recherches annuelles. En France, c’est justement la carrière de pompier qui recueille le plus de requêtes.