Italo vise la grande vitesse en Allemagne
Les ambitions européennes de la compagnie ferroviaire privée italienne Italo dans la grande vitesse se confirment. Elle va se lancer en Allemagne d’ici mi-2028 et prévoit de desservir 18 villes pour 50 trajets quotidiens sur deux grands axes : Munich – Cologne – Dortmund et Munich – Berlin – Hambourg.
Si Italo exploite en Italie
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Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau