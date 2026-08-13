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Grand Paris Express : Nouvelle étape dans le raccordement de la gare des Grésillons

Publié le 13/08/2026 à 17h42
Projet de gare des Grésillons

Desservie par le RER C, à la limite des communes d’Asnières-sur-Seine et de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), la gare des Grésillons prépare sa prochaine connexion avec la future gare du Grand Paris Express.

Les 21 et 22 juillet, SNCF Réseau a mis en place un couloir de correspondance sous les voies du RER C. Cette liaison permettra aux voyageurs de rejoindre, à terme, la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express dont la mise en service est prévue en 2031.

Les travaux d’assemblage du couloir de correspondance d’un poids de 1400 tonnes, avaient débuté à l’automne dernier, sur une zone attenante aux voies afin de ne pas perturber la circulation ferroviaire.

Une nouvelle phase de travaux a également débuté cet été. Pour améliorer la fluidité des déplacements des voyageurs, les quais de la gare sont en cours d’élargissement pour passer de 3,5 à 7,5 mètres. À terme, des ascenseurs et des escaliers fixes et mécaniques viendront compléter ces aménagements.

Un chantier jusqu’en 2030

Enfin, la gare sera dotée d’un bâtiment voyageurs plus moderne avec un guichet adapté aux Personnes à Mobilité Réduite, ainsi que des équipements répondant aux nouvelles normes. Le chantier doit se poursuivre jusqu’en 2030.

SNCF Gares & Connexions et SNCF Réseau doivent réaliser 26 interconnexions entre le réseau ferroviaire historique et les lignes du Grand Paris Express. La qualité des correspondances constitue l’un des enjeux du méga-projet francilien.

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