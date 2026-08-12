La Finlande relance un train vers la Suède
Supprimée depuis 1988, une liaison ferroviaire entre la Finlande et la Suède a été inaugurée le lundi 10 août. Deux fois par jour, toute la semaine, les trains circuleront entre la ville
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Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau