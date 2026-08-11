Les filiales tirent une fois de plus l’activité de la RATP
La hausse de 1,6 % du chiffre d’affaires de la Régie au premier semestre 2026, à 4 milliards d’euros, est portée par la forte croissance des filiales, dont la facturation progresse de 23 %. Cela correspond au démarrage de plusieurs contrats en France (tram-train et bus en Île-de-France, ferroviaire avec la pré-exploitation de l’Etoile de Caen, Béziers) et à l’international (Votran en Floride, Charleston en Caroline du Sud). Les filiales représentent ainsi, sur les six premiers mois de l’année, 38 %
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