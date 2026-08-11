Nouvelle étape de modernisation de la flotte d'Eurostar
La première circulation commerciale d’un train e300 Eurostar équipé du système ERTMS est intervenue le vendredi 17 juillet 2026. L’opérateur a obtenu l’autorisation de sa mise en circulation par l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA) début juillet. Elle a été accordée au terme d’un processus de transformation d’une rame prototype, soumise à des essais statiques et dynamiques concluants, mené en partenariat avec Masteris, la SNCB et SNCF Voyageurs Matériel.
8 e300 à équiper
Eurostar s’est engagé d
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