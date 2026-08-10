Fret ferroviaire : lancement d’un nouvel acteur, Traix par Modal Group
L’entreprise ferroviaire de fret Traix, filiale de Modal Group, a obtenu en juin sa licence et son certificat de sécurité unique. Ils vont permettre au groupe d’exploiter des trains de marchandises sur l’en
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Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 12/11/2025 - Sylvie Andreau
Publié le 06/02/2025 - Philippe-Enrico Attal