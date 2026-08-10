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Karos avale BlaBlaCar Daily

Publié le 10/08/2026 à 14h51
@DR

Karos, leader du covoiturage du quotidien en Europe, va reprendre l’activité de son concurrent BlaBlaCar sur le même segment. Les deux groupes ont annoncé le 20 juillet être entrés en négociations exclusives pour donner naissance à un service de plus de 150 000 covoitureurs actifs chaque mois. Karos et Blablacar Daily totalisent 11 millions de trajets chaque année et compte comme partenaires plus de 250 collectivités et 1 500 entreprises.

Un potentiel encore sous-exploité

Avec près de 75 % des actifs qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail, le plus souvent seuls au volant, le potentiel de covoiturage est encore sous-exploité. Selon Karos, dont la création remonte à 2014, plus d’un actif sur deux a pourtant déjà covoituré pour aller travailler ou a envisagé de le faire, et 8 Français sur 10 considèrent que le covoiturage a toute sa place dans l’offre de mobilité du quotidien.

Le rapprochement avec BlaBlaCar Daily doit permettre à Karos d’atteindre la taille critique nécessaire pour renforcer et pérenniser ses capacités d’innovation et d’investissement. L’opérateur compte aussi accélérer le développement auprès des collectivités et des entreprises, en France et en Europe. L’acquisition, dont le montant n’a pas été communiqué, a été validée par ses actionnaires historiques : Ring Capital, Citizen Capital et Eiffel Investment Group.

Après l‘arrêt annoncé de Blablabus, BlaBlaCar, poursuit la concentration de ses investissements et ses innovations sur le développement de sa plateforme globale. Elle revendique 40 millions de membres actifs dans 41 pays.

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Publié le 09/07/2021

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