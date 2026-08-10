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IDFM relance le prolongement de la ligne 1

Publié le 10/08/2026 à 15h20

Le projet de prolongement de la ligne de métro 1 à l’est, depuis le terminus de Château de Vincennes, va entrer à l’automne en phase de concertation préalable. La décision a été annoncée au terme du conseil d‘administration d’IDFM du 2 juillet, pour faire taire les rumeurs autour d’un enterrement du projet. L’extension de la ligne permettra de desservir trois nouvelles stations Les Rigollots, Grands Pêchers et Val-de-Fontenay. Ces 5 km amélioreront la desserte de Vincennes, Fontenay-sous-Bois (94) et Montreuil (93) et proposeront une correspondance avec les RER A et E, la ligne 15 du métro, le tram T1 ainsi qu’avec le service Bus Bords de Marne. Le coût du projet est estimé à 1,7 milliards d’euros (hors matériel roulant) pour une mise en service prévue à horizon 2040.

Un projet retoqué par l’Etat

En décembre 2022, suite aux résultats d’une enquête publique, le ministre des Transports de l’époque, Clément Beaune, avait annoncé le refus de l’Etat de déclarer d’utilité publique le chantier pour son impact sur le bois de Vincennes. IDFM a décidé de revoir sa copie en 2024.

L’autorité régulatrice francilienne souhaite aujourd’hui « mener de nouvelles études visant à améliorer le projet, son insertion environnementale et approfondir l’analyse des différentes solutions envisageables ». La nouvelle version, soumise à la concertation préalable, présente des impacts significativement réduits sur le bois de Vincennes et les espaces naturels voisins. Riverains, élus et associations seront amenés à se prononcer sur les diverses variantes du nouveau projet, sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).

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