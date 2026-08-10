 Lille lance l’appel d’offres pour ses futurs tramways

Dans le cadre de son projet Extramobile, la métropole de Lille vient de publier un appel d’offres pour l’acquisition de véhicules ferroviaires pour les lignes de tramway. Il fait suite à l’annulation, pour des raisons d’intérêt public, d’une première procédure. Les entreprises doivent soumettre leur candidature au plus tard au 07 septembre 2026.

Extramobile prévoit deux projets de tramway, deux projets de bus à haut niveau de service, pour 26 communes traversées et 430 000 habitants desservis. Il comprend aussi le prolongement de la ligne 1 du métro vers Eurasanté, l’évolution du tramway existant et la création de nouvelles liaisons express en bus ou en cars grâce à des aménagements dédiés. La mise en service échelonnée des lignes est prévue à partir de 2030.

Alstom choisi en 2024

En janvier 2024, Alstom a été choisi pour fournir les nouvelles rames de tramways de la Ligne R et de la Ligne T du réseau lillois. Ce marché d’un montant de 124 millions d’euros comprenait une commande de 30 tramways de type Citadis. Les premières livraisons étaient attendues début 2026 pour une mise en service prévue mi-2026.