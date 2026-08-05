La SNCF engrange plus d'un milliard de bénéfice au premier semestre
La SNCF affiche de nouveau des résultats records : le groupe a réalisé, au cours du premier semestre, un chiffre d’affaires en hausse de 2 % à près de 21,9 milliards d’euros et un bénéfice d’1,18 milliard d’euros (contre 950 millions sur la même période un an auparavant). Des résultats qualifiés de « solides » par Jean Castex, le PDG, malgré un « contexte particulièrement difficile », avec les tempêtes hivernales, la canicule ou en
L'article complet ( 236 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.
*Formule numérique sans engagement à partir de 15,25€ par mois.
Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau