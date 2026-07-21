Siemens Mobility va automatiser le prolongement de la ligne 4 de São Paulo

Siemens Mobility a annoncé le 16 juillet, avoir été choisi par l’entreprise Motiva Linha 4 pour automatiser le prolongement de la ligne 4 du métro de São Paulo au Brésil. Cette ligne avait été la première en Amérique latine à être automatisée (et sans conducteur à bord). C’est Siemens qui l’avait déjà équipée d’une signalisation automatique lors de sa mise en service en 2010. Son prolongement est prévu pour 2028.

Siemens Mobility fournira la signalisation automatique Trainguard MT CBTC, de niveau GoA 4, les postes d’aiguillage électroniques fabriqués en Allemagne, la solution de télécommunication réalisée en Italie et le système de supervision de l’exploitation conçu en France. Le montage final sera effectué au Brésil.

La technologie Trainguard MT CBTC permet « des intervalles entre les trains de seulement 90 secondes et des taux de ponctualité et de disponibilité proches de 100 % », assure le groupe.

Longue de 12,9 km, la ligne 4 transporte environ 740 000 passagers par jour. Son prolongement, au-delà des limites de São Paulo, bénéficiera à plus de 280 000 habitants. La ville compte plus de 12 millions d’habitants la métropole plus de 21,3 millions.