TSO Caténaires et Colas Rail vont électrifier la voie entre Nogent-sur-Seine et Saint-Lyé
TSO Caténaires, filiale de NGE, a annoncé le 8 juillet avoir remporté l’électrification de 50 km de double voie entre Nogent-sur-Seine et Saint-Lyé, sur la ligne Paris – Troyes, en groupement avec Colas Rail, pour le compte de SNCF Réseau.
La traction des trains de travaux sera confiée conjointement à TSO et Colas Rail Traction, et les prestations de sécurité ferroviaire, indispensables au bon déroulement du chantier, seront assurées par Sages Rail, filiale de NGE.
Les travaux comprennent la mise en place de l’ensemble des équipements caténaires (2300 poteaux caténaires à implanter) ainsi que l’alimentation électrique nécessaire à la mise sous tension de la ligne avec la création d’une sous-station à Saint-Mesmin.
Ce marché représente la deuxième phase du programme d’électrification des 119 kilomètres de voies entre Gretz-Armainvilliers (Île-de-France) et Troyes (Grand Est). TSO avait déjà participé à la première partie des travaux (Gretz – Nogent) entre 2021 et 2022.
Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau