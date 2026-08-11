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Paris-Granville, les élus s’impatientent

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lock Paris-Granville, les élus s’impatientent

Publié le 11/08/2026 à 10h11
Travaux sur la ligne Pris-Granville©SNCF Réseau

L’état de la ligne Paris-Argentan-Granville est toujours plus préoccupante selon les élus des régions Normandie et Centre Val de Loire. Ils ont adressé cet été un courrier au Premier ministre pour l’alerter sur la situation. Les 360 kilomètres de train qui relient Paris à Granville, desservent quatre départements normands, l’Eure, l’Orne, le Calvados et la Manche, et une série de villes petites et moyennes dont Pontorson, gare ferroviaire la plus proche du Mont Saint-Michel. Sur la quasi-totalité de sa partie normande, la ligne correspond à la seule radiale Paris-province à être classée en Ligne de Desserte Fine du Territoire (LDFT), tout en n’étant pas doublée par une ligne à grande vitesse.

La Région Normandie assume seule

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Sylvie Andreau
Par Sylvie Andreau
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Dossiers
lock Que faire des 130 aéroports français

Publié le 09/07/2021

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