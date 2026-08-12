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lock Transdev bénéficie du démarrage de contrats

Publié le 12/08/2026 à 12h19
Liaison ferroviaire Malmö-Oslo

Le groupe affiche pour le premier semestre 2026, une activité commerciale soutenue, avec un chiffre d’affaires en croissance, à 5,5 milliards d’euros, notamment grâce au démarrage de contrats d’envergure.
Transdev a commencé le 1er mai, en Ile-de-France, l’exploitation de la DSP 44, plus important lot remporté par le groupe en France. IDFM lui a confié pour une durée de six ans, la gestion de 19 lignes de bus (dont certaines desservent Paris intramuros) dotées de 380 véhicules et circulant sur un bassin de population de 600 000 habitants. Depuis la reprise des opérations et des 1 800 collaborateurs, Transdev affiche un niveau d’offre réalisée « sensiblement en amélioration« .

Lancement dans le ferroviaire entre Suède et Norvège

A l’international, le 1er juillet, a démarré au Pays-Bas l’exploitation du contrat de transports p

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Sylvie Andreau
Par Sylvie Andreau
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Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau

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