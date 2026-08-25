Les voyageurs d'affaires préfèrent le train
Une nouvelle norme est-elle en train de s’établir ? Selon le dernier baromètre de la plateforme IA de gestion des voyages d’affaires et des notes de frais, 86% des déplacements professionnels nationaux s’effectuent aujourd’hui en train, contre 80% en 2021.
La France est ainsi entrée dans le top 5 des pays européens champions du rail national, juste derrière la Belgique et la Suisse. L’hégémonie du train est particulièrement marquée sur les grands axes. Sur les 10 trajets d’affaires les plus fréquentés en France, 8 se font majoritairement en train. L’avion n’est plus proposé sur certaines lig
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