La Scandinavie, nouvelle destination d'European Sleeper en 2028
Le 9 septembre prochain, le premier train de nuit d’European Sleeper entre Bruxelles et Milan prendra le départ, pour relier le Benelux à la Suisse et au nord de l’Italie. La compagnie est aussi en train de préparer une liaison très attendue entre Bruxelles –Barcelone, prévue pour 2028. Elle vient d’annoncer vouloir étendre son réseau jusqu’en Scandinavie. European Sleeper s’est associé avec l’opérateur ferroviaire allemand RDC, principale entreprise ferroviaire privée d’Allemagne, active dans le transport ferroviaire de voyageurs, les trains de nuit internationaux, la location de matériel
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