Lancement des travaux du futur bus express de Bordeaux
La première phase de travaux du futur bus express de Bordeaux Métropole, reliant Pellegrin – Thouars – Malartic, va débuter. Elle marque le lancement du chantier du réseau BHNS (Bus à Haut Niveau de Service). Ce projet « à fort impact territorial » permettra de mieux relier entre elles plusieurs zones de l’agglomération, telles que le CHU Pellegrin, l’hôpital Charles Perrens, les campus universitaires
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