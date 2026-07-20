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lock Transdev renforce ses équipes pour gagner des contrats de trains en banlieue parisienne

Publié le 20/07/2026 à 06h22
AGC rénové de la ligne P. © Flavien Cuq - IDFM

Après les lignes L et J en banlieue parisienne qui ont été gagnées après appel d’offres par SNCF Voyageurs, Île-de-France Mobilités prépare l’ouverture à la concurrence de nouveaux trains franciliens. Un appel d’offres est prévu au troisième trimestre 2026 pour les lignes R et une partie du RER D (Étoile de Corbeil)  puis viendra le tour des lignes U, RER D, H et K, ensuit

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