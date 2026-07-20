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L’Inde fait rouler son premier train à hydrogène

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L'Inde fait rouler son premier train à hydrogène

Publié le 20/07/2026 à 14h01
Les Premiers ministres de l’Inde et du Japon lors de la cérémonie d’inauguration du projet ferroviaire à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad, à Ahmedabad. © Prime Minister’s Office/Wikipedia

L’Inde a mis en circulation, le 17 juillet, un train fonctionnant à l’hydrogène. Il doit circuler entre les villes de Jind et Soniprat, dans le nord du pays, sur une distance der 89 km. Le coût du projet atteint 12 millions de dollars.

L’Inde s’est lancé dans un vaste programme de développement du transport ferroviaire dans le cadre de son programme de neutralité carbone à atteindre en 2070. Le pays dispose d’un des plus longs réseaux du monde avec 85 000 km de voies.

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