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lock Le plus grand cycle d'investissements en infrastructures de l'histoire commence, selon PWC

Publié le 02/07/2026 à 16h50
Métro de Mumbai

Le cabinet de conseil PWC vient de livrer sa dernière étude sur les investissements dans les infrastructures d’ici à 2050 (Global Infrastructure Outlook). Selon ses estimations, le monde entre dans le plus grand cycle d’investissements en infrastructures de son histoire. Le transport va représenter un tiers du total des dépenses sur la période. Les montants consacrés à des projets de routes, réseaux ferrés ou aéroports, devraient augmenter de 75% de 2024 à 2050, passant de 1,4 par an à 2,4 trillions de dollars. « Les infrastructures sont devenues un marqueur de puissance. L’avantage ne se joue pas seulement sur le niveau d’investissement mais sur la capacité à livrer rapidement et efficacement les infrastructures utiles à l’économie réelle », analyse Christophe Desgrandes, associé et membre du comité exécutif de PWC France et Maghreb.

Le bénéfice de « smart systems »

La progression du nombre de personnes ayant besoin de se déplacer, la concentration de populations autour de mégapoles, impliquent à la fois le renouvellement d’infrastructures existantes, leur entretien et la demande pour de nouvelles constructions. Les routes et ouvrages représentent, selon l’étude, 60,5% des montants qui seront investis. « Même les villes avec un haut niveau d’infrastructures vont devoir prendre en compte la résilience au changement climatique et d’autres disruptions », note l’étude.

Le ferroviaire devrait ainsi bénéficier de 14.1 trillions d’ici 2050, profitant de l’urbanisation galopante et de l’engouement pour les mo

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Par Sylvie Andreau
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lock Que faire des 130 aéroports français

Publié le 09/07/2021

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