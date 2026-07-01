Le trafic ferroviaire reste fortement perturbé après de violents orages dans les Yvelines
Des vents à 110 km/h, une chute brutale de la température passée de 36 °C à 17 °C, des grêlons de la taille de grosses balles de ping-pong et une douzaine d’arbres qui tombent sur le fil de contact et le fil porteur d’une caténaire… la violence des orages survenus dans la nuit du 27 au 28 juin à Villennes-sur-Seine (Yvelines) ont créé des dommages sur plusieurs centaines de mètres.
Les intempéries, survenues à l’endroit d’une section de séparation des tensions entre l’Île-de-France (1500 V continu) et la région Normandie (25 kV alternatif), ont nécessité l’interruption totale du trafic sur
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Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau