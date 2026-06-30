La Normandie suspend son appel d'offres pour l'exploitation des TER de l'Étoile de Rouen
Après avoir lancé en juin un appel d’offres pour exploiter les TER de l’Étoile de Rouen, la Normandie l’a suspendu quelques jours plus tard, le 26 juin. En cause, selon un communiqué de la CGT Cheminots Normandie, le refus d’opérateurs privés, dont Transdev, d’utiliser le site de maintenance de SNCF Voyageurs. Face au risque de ne voir se
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Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau