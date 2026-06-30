Ian Brown prend la tête de Trainline
La première plateforme indépendante de voyage en train en Europe, Trainline, change de directeur général. Ian Brown remplacera Jody Ford et rejoindra le conseil d’administration à compter du 28 septembre.
L’ingénieur, diplômé d’Oxford et passé par le conseil, a assuré plusieurs
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