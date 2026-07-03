Colas remporte les systèmes électriques de la future ligne 9 de Santiago au Chili
Colas Rail a annoncé le 25 juin, avoir remporté le contrat portant sur les études, la fourniture, l’installation et la mise en service des systèmes électriques, ainsi que du système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) de la future ligne 9 du métro de Santiago au Chili.
Le montant de ce contrat s’élève à environ 104 millions d’euros.
Colas Rail construira notamment un centre de distribution, huit sous-stations de redressement, trente-neuf postes d’éclairage et de force, et installera le système SCADA dédié à l’énergie, à la traction et à la logique de traction. L’entreprise assurera la maintenance de l’ensemble des installations pendant 20 ans.
Longue de 27 km, la ligne 9 traversera la capitale chilienne selon un axe nord-sud, desservant 19 stations, et offrant des correspondances avec sept lignes existantes du réseau. Elle représente un investissement global estimé à 2,5 milliards d’euros. La mise en service du premier tronçon est prévue à l’horizon.
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau