La taxe sur les poids-lourds démarre aux Pays-Bas

Après des années de préparation, la route est désormais payante pour les poids-lourds néerlandais et étrangers, selon leur utilisation au kilomètre parcouru. La taxe s’applique à presque toutes les autoroutes du pays ainsi qu’à un certain nombre de routes provinciales et communales. Parallèlement, l’Eurovignette est supprimée et les frais fixes pour les poids-lourds sont réduits. La taxe est enregistrée via un boîtier de péage (OBU) en service, lié à un contrat avec un prestataire de services de péage.

Le gouvernement a prévu que la grande majorité des recettes générées soit réinj