La déclaration d'intention du gouvernement pour lutter contre les retards de livraisons de trains

Je me connecte

E-mail*
Mot de passe*

> Mot de passe oublié?

Je m'inscris

*Champs obligatoires

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
1. Mon Compte
2. Mes activités
3. Mes Newsletters

Vous devez lire et accepter nos conditions générales de vente et d’utilisation *

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous

* Mentions obligatoires

Je souhaite recevoir la newsletter :

Je m'enregistre

Mot de passe oublié ?

E-mail*
Réinitialiser
Annuler
Pas encore inscrit ?
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI FORMATION ANNUAIRE DU TRANSPORT
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search

La déclaration d’intention du gouvernement pour lutter...

  • Twitter
connexion Connexion
premium Abonnements
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
vrt
Ville, Rail & Transports
Territoires & mobilités
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI FORMATION ANNUAIRE DU TRANSPORT
Ville, Rail & Transports
X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Ferroviaire >
  • Twitter

La déclaration d'intention du gouvernement pour lutter contre les retards de livraisons de trains

Publié le 08/07/2026 à 16h40
Rame Oxygène, technicentre de Villeneuve-Saint-Georges. @YannGoubin

Les ministères de l’Industrie et des Transports ont publié hier leurs recommandations pour lutter contre les dysfonctionnements structurels dont souffre l’industrie ferroviaire. En particulier pour livrer les trains à l’heure.

Ces mesures font suite à la remise, en avril, du rapport « Ramette » sur le sujet. Mais elles ressemblent avant tout à de grandes déclarations d’intention. Elles portent ainsi sur la nécessité de recréer « une dynamique collective de filière », de « renforcer la maîtrise d’ouvrage en amont des contrats » et de « sécuriser la réalisation des contrats, les essais et l’homologation ». Des axes prioritaires mis en exergue dans le volumineux rapport de 400 pages des auteurs experts du rapport mais qui reportent à plus tard leur concrétisation. L’industrie ferroviaire a intérêt à se réorganiser de toute urgence avec l’appui de l’État si elle veut rester compétitive.

 

Marie-Hélène Poingt
Par Marie-Hélène Poingt
LES DOSSIERS DE LA RÉDACTION
thumbnail
Dossiers
lock Ces financiers qui investissent dans le rail

Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau

thumbnail
Dossiers
lock Mobilité militaire : un nouveau train de mesures très attendu

Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau

thumbnail
Dossiers
lock Les liaisons transfrontalières, maillons faibles de l’Europe du train

Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau

thumbnail
Dossiers
lock La longue marche des SERM

Publié le 13/04/2026 - Sylvie Andreau

X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Ferroviaire >
EN CONTINU
16h41 Financement des SERM: les députés face à une urgence politique
16h40 La déclaration d’intention du gouvernement pour lutter contre les retards de livraisons de trains
16h32 Alain Picard succède à Patrick Jeantet à la FIF
11h35 Dernier roulage pour le MP73, après plus de 50 ans de service
Toute l’actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
10 septembre 2026
Rencontre avec Patrick Jeantet, président de la FIF
17/09 Métros automatiques. À la conquête des marchés émergents chevron
15/10 14e Grands Prix de la Région Capitale chevron
Voir l’agenda complet
CARRIÈRE
chevron
chevron
chevron
chevron
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
La lettre de VRT

Abonnez vous à la Lettre de VRT qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
Lettre de VRT

Retrouvez ici les articles de La lettre de VRT de Ville, Rail & Transports qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

+ d'infos
NOS PARTENAIRES