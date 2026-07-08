La déclaration d'intention du gouvernement pour lutter contre les retards de livraisons de trains

Les ministères de l’Industrie et des Transports ont publié hier leurs recommandations pour lutter contre les dysfonctionnements structurels dont souffre l’industrie ferroviaire. En particulier pour livrer les trains à l’heure.

Ces mesures font suite à la remise, en avril, du rapport « Ramette » sur le sujet. Mais elles ressemblent avant tout à de grandes déclarations d’intention. Elles portent ainsi sur la nécessité de recréer « une dynamique collective de filière », de « renforcer la maîtrise d’ouvrage en amont des contrats » et de « sécuriser la réalisation des contrats, les essais et l’homologation ». Des axes prioritaires mis en exergue dans le volumineux rapport de 400 pages des auteurs experts du rapport mais qui reportent à plus tard leur concrétisation. L’industrie ferroviaire a intérêt à se réorganiser de toute urgence avec l’appui de l’État si elle veut rester compétitive.