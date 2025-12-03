Je me connecte

Mobilité militaire (2) : un projet « entravé » et des « lacu...

Mobilité militaire (2) : un projet "entravé" et des "lacunes"

Publié le 03/12/2025 à 06h18
Transport d'obusiers blindés, gare de Morges (Suisse) @Wikimedia commons - NAC

Le nouveau train de mesures sur la mobilité militaire annoncé vendredi 19 novembre par l’exécutif européen vient compléter un dispositif imaginé dès l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il a fait l’objet d’un audit de la cour des comptes européenne. Entre les « défauts de conception » et les « obstacles qui ralentissent les efforts », l’institution dresse un bilan plus que mitigé des efforts de l’UE pour favoriser circulation de troupes et de matériel. Dans un rapport spécial publié au printemps, la cour des comptes européenne constate même que « de nombreux acteurs et des responsabilités qui se chevauchent entravent ce projet majeur de la défense européenne ».

Depuis 2018, Bruxelles tente de permettre un déplacement rapide et sans entrave des personnels, matériels et moyens militaires, à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. Un premier plan d’action est présenté en 2018. Il est complété par un second, le 10 novembre 2022, couvrant la période 2022-2026. Une enveloppe de 1,69 milliard d’euros, prélevée sur le mécanisme p

Sylvie Andreau
Par Sylvie Andreau
EN CONTINU
9h05 Une ligne de car express pour relier Ermont-Eaubonne à CDG
6h38 L'Ukraine commande 55 locomotives de fret à Alstom
6h18 Mobilité militaire (2) : un projet « entravé » et des « lacunes »
6h14 Mobilité militaire (1): un nouveau train de mesures très attendues
Toute l’actualité
NOS PARTENAIRES