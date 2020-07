Recherches, Débats, positions. Le piéton vainqueur du Covid ?

Piste cyclable provisoire et changement de circulation, rue d'Amsterdam à Paris.

La pandémie invitant à faire le procès de la ville dense et du transport à touche-touche, on se penche dans le monde entier avec une nouvelle sollicitude sur le vélo, mais aussi sur le piéton. Reste que pour redonner aux modes actifs, et particulièrement à la marche, le rôle qu’ils ont perdu, il faudrait revoir de part en part les agglomérations. Vaste programme !

Robin des bois à Montréal

...