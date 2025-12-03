Je me connecte

Une ligne de car express pour relier Ermont-Eaubonne à CDG

Une ligne de car express pour relier Ermont-Eaubonne à CDG

Publié le 03/12/2025 à 09h05
©Paul_Parikhah_-Ile-de-France_Mobilites

Une nouvelle liaison en car express a été mise en service le 1er décembre pour relier Ermont-Eaubonne (Val d’Oise) à Roissypôle en passant par Garges-Sarcelles. Elle met l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à 32 minutes de Garges-Sarcelles et à une heure d’Ermont-Eaubonne, avec une fréquence de 15 minutes pendant les heures de pointe et toutes les demi-heures durant le reste de la journée, du lundi au vendredi (toutes les heures le samedi).

« D’ici 2030, 97 lignes de cars express seront en service, dont 40 nouvelles et 11 renforcées », rappelle Ile-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice.

