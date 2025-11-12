Je me connecte

Reims, Toulon, Chartres, un nouveau souffle pour les BHNS

lock Reims, Toulon, Chartres, un nouveau souffle pour les BHNS

Chartres a consacré 45 millions d'euros à son réseau BHNS. © Chartres métropole – Groupement Martino
SOMMAIRE
  1. Reims, Toulon, Chartres, un nouveau souffle pour les BHNS
  2. Reims avance sur ses nouvelles lignes
  3. A Toulon, un Bus à haut niveau de service en forme de serpent de mer
  4. A Chartres, un BHNS qui répond au nom de Pégase

Les bus à haut niveau de service (BHNS) se font une place dans les villes moyennes. Ils peuvent répondre à leurs besoins pour un coût bien moins élevé que le

Article suivant
EN CONTINU
12h34 Ce qu'il faut attendre du plan européen pour la grande vitesse
11/11 Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou ne s'occupera pas des dossiers liés à la SNCF
10/11 Trains transfrontaliers: nouveau calendrier pour la Région Grand-Est
10/11 Le projet de TGV direct entre Lyon et Bordeaux avance
Toute l'actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
18 November 2025
Rencontre avec Thierry Mallet, PDG de Transdev
20/11 Conférence VRT – Métros automatiques 2025
04/12 Rencontre avec Matthieu Quyollet, directeur Finances, Stratégie et Transformation d'Eurostar
Voir l'agenda complet
