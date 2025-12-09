Je me connecte

E-mail*
Mot de passe*

> Mot de passe oublié?

Je m'inscris

*Champs obligatoires

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
1. Mon Compte
2. Mes activités
3. Mes Newsletters

Vous devez lire et accepter nos conditions générales de vente et d’utilisation *

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous

* Mentions obligatoires

Je souhaite recevoir la newsletter :

Je m'enregistre

Mot de passe oublié ?

E-mail*
Réinitialiser
Annuler
Pas encore inscrit ?
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI ANNUAIRE DU TRANSPORT
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search

Cibest accélère ses ventes en Europe

  • Twitter
connexion Connexion
premium Abonnements
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
vrt
Ville, Rail & Transports
Territoires & mobilités
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI ANNUAIRE DU TRANSPORT
Ville, Rail & Transports
X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Transports urbains >
  • Twitter

lock Cibest accélère ses ventes en Europe

Publié le 09/12/2025 à 11h59
Système de vidéoprotection vendu par Cibest.

Présente aux dernières Rencontres nationales du transport public (RNTP) à Orléans, la société de solutions logicielles embarquées pour les transports collectifs élargit ses gammes et accélère ses ventes à l’international. Plus de 33 000 véhicules en service sont équipés des solutions Cibest, en France et dans le monde.

Les voyageurs du métro parisien ont peut-être remarqué les nouveaux écrans installés sur les quais à l’occasion des . Déployés sur la ligne 5, ces panneaux d’information appelés « Panam » indiquent aux voyageurs les temps d’attente et les informent sur les perturbations du réseau des transports franciliens. Derrière cette réalisation, le groupe Cibest, basé à Besançon, dans le Doubs. L’entreprise est spécialisée dans l’ (rétrovision numérique, Wi-Fi). Deux secteurs concentrent l’activité du groupe : les systèmes d’information voyageurs et les communications sécurisées.

Un groupe, trois sociétés

Fondée en 1987 par son actuel président, Jean-Michel Favaro, le groupe Cibest a racheté en 2019 son principal concurrent sur le marché de la vidéoprotection, Eolane, puis deux entreprises, Cotep et Millesis.

  • Cotep, implantée à Douvrin dans le Pas-de-Calais, est spécia

lock Article payant ou reservé aux abonnés.

L'article complet ( 945 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.

Je me connecte

*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !

LES DOSSIERS DE LA RÉDACTION
thumbnail
Dossiers
lock Territoires oubliés et sûreté au cœur des débats des RNTP

Publié à 13:57 - Marie-Hélène Poingt

thumbnail
Dossiers
lock Palmarès des mobilités 2025 : les nominés

Publié le 27/11/2025

thumbnail
Dossiers
lock Reims, Toulon, Chartres, un nouveau souffle pour les BHNS

Publié le 12/11/2025

thumbnail
Dossiers
lock Le tour du monde des métros automatiques

Publié le 07/11/2025 - Grégoire Hamon

X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Transports urbains >
EN CONTINU
11h59 Cibest accélère ses ventes en Europe
08/12 Sabine Jacob nouvelle directrice de l’immobilier du groupe RATP
08/12 Enquête : pourquoi Alstom met en pause ses projets hydrogène
08/12 Trains à hydrogène : des questions sur la maintenance et la durée de vie des piles côté régions
Toute l’actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
09 December 2025
34e Palmarès des mobilités
22/01 Rencontre avec Thierry Mallet, PDG de Transdev chevron
Voir l’agenda complet
MARCHÉS & EMPLOIS
chevron
chevron
chevron
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
La lettre de VRT

Abonnez vous à la Lettre de VRT qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
Lettre de VRT

Retrouvez ici les articles de La lettre de VRT de Ville, Rail & Transports qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

+ d'infos
NOS PARTENAIRES