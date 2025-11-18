Keolis renouvelé à Rennes et à Tours

Keolis continuera à exploiter le réseau Star à Rennes pour sept nouvelles années à partir du 1er janvier. Le nouveau contrat, d’un montant cumulé de plus de 1,3 milliard d’euros, couvre l’ensemble des modes de transport – métro, bus, BHNS (futur Trambus), Handistar, vélo et covoiturage – sur plus de 2000 km de lignes. Soit 43 communes et près de 475 000 habitants à desservir. L’objectif fixé avec Rennes Métropole est d’atteindre une fréquentation de plus de 130 millions de voyages par an d’ici 2032, soit une hausse de plus de 27% par rapport à 2024.

De même, la filiale du groupe SNCF a vu son contrat être renouvelé à Tours pour six années supplémentaires à partir de janvier. Le réseau de transport public Fil Bleu et Fil Blanc (TPMR) s’étend sur 25 communes (305 000 habitants), avec environ 700 arrêts, dont 28 stations de tramway. Le contrat signé avec le Syndicat des Mobilités de Touraine représente un chiffre d’affaires cumulé de 497 millions d’euros. La flotte comprendra 200 bus, 21 rames de tramway en 2026 et 40 en 2028, 5 minibus électriques et 27 véhicules TAD/TPMR, permettant de parcourir près de 12 millions de km chaque année, note l’opérateur dans un communiqué.