L’agglomération de Fougères renouvelle son contrat avec Transdev
Fougères Agglomération a annoncé le 28 novembre avoir renouvelé la délégation de service public de son réseau de transports urbains (SURF) à Transdev à partir du 1er janvier 2026 et pour une durée de 6 ans.
Des changements sont tout particulièrement attendus en 2029, avec l’ouverture d’un Pôle échange multimodal (PEM). Le réseau, qui bénéficiera de nouveaux bus notamment hybrides, sera également transformé pour s’adapter aux lignes BreizhGo, avec une offre augmentée (18 % de trajets en plus) et une plus forte amplitude horaire (6 h 15 – 19 h 50).