Sytral Mobilités fusionne ses trois réseaux historiques sous la marque TCL

Sytral Mobilités a annoncé mi-novembre la mise en place d’un réseau unifié pour mieux organiser les mobilités à l’échelle de la métropole de Lyon et des 11 autres intercommunalités du Rhône. Soit un territoire de 262 communes et près de 2 millions d’habitants. A partir de septembre 2025, TCL, le réseau des transports en commun lyonnais, les Cars du Rhône, le réseau de transport interurbain du département, et Libellule, le réseau de transport de la Communauté d’aggloméra

Article payant ou reservé aux abonnés.

L'article complet ( 238 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.

*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !