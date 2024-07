L’Etat et France vélo signent un contrat pour réindustrialiser la filière

C’était inscrit dans le Plan vélo et marche 2023-2027 et faisait suite aux États généraux de la filière économique du vélo organisés il y a près de deux ans : l’État et France vélo signent un contrat de filière pour « favoriser les coopérations entre les acteurs économiques du vélo, renforcer et valoriser l’ensemble de l’écosystème vélo français », indiquait fin juin le ministère des Transports dans un communiqué. Bref, relancer la filière industrielle afin que l’engouement national pour les deux roues non motorisées (+37% entre 2019 et 2023 ; +5% en 2023, selon Vélo & territoires), et notamment dans les grandes villes, ne profite pas qu’aux fabricants de cycles étrangers.

...