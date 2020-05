Alliance dans la restauration ferroviaire et aérienne pour peser face à l’Etat

Newrest, Servair et LSG, les trois principaux acteurs de la restauration ferroviaire et aérienne ont annoncé le 4 mai, qu’ils s’alliaient pour créer l’Alliance des métiers de la restauration aérienne et ferroviaire (AMRAF). Ils espèrent ainsi bénéficier des annulations de charges sociales et fiscales, du maintien de la prise en charge du chômage partiel dans les conditions actuelles au-delà du 1er juin, et bénéficier des mesures spécifiques qui seront prises dans le cadre du plan de relance en septembre.

« Il est important que les pouvoirs publics nous associent rapidement aux discussions qui ont commencé pour sauver les 12 000 emplois liés aux industries du tourisme et de la restauration en France que nous représentons », explique Alexis Frantz, Secrétaire général de l’AMRAF.