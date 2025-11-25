Je me connecte

E-mail*
Mot de passe*

> Mot de passe oublié?

Je m'inscris

*Champs obligatoires

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
1. Mon Compte
2. Mes activités
3. Mes Newsletters

Vous devez lire et accepter nos conditions générales de vente et d’utilisation *

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous

* Mentions obligatoires

Je souhaite recevoir la newsletter :

Je m'enregistre

Mot de passe oublié ?

E-mail*
Réinitialiser
Annuler
Pas encore inscrit ?
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI ANNUAIRE DU TRANSPORT
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search

Argos mis en service dans le Grand Est

  • Twitter
connexion Connexion
premium Abonnements
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
vrt
Ville, Rail & Transports
Territoires & mobilités
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI ANNUAIRE DU TRANSPORT
Ville, Rail & Transports
X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Toute l'actualité transports & mobilités >
  • Twitter

Argos mis en service dans le Grand Est

Publié le 25/11/2025 à 16h23
Première mise en service d'Argos sur la ligne Réding-Saverne

SNCF Réseau a mis en exploitation dimanche le premier poste d’aiguillage de type Argos dans le Grand Est, sur la ligne Réding-Saverne. C’est la première étape du déploiement de la nouvelle technologie de signalisation ferroviaire destinée à moderniser et à digitaliser les postes d’aiguillage sur l’ensemble du territoire national. Les installations Argos pourront être pilotées à distance par les commandes centralisées du réseau (CCR). Selon SNCF Réseau, Argos représente « un levier essentiel de transformation du réseau ferroviaire français » et doit contribuer à améliorer la performance, la réactivité et la maîtrise des coûts d’exploitation du réseau. Argos constitue aussi un jalon « essentiel » dans la mise en place du système européen de gestion du trafic de signalisation digitale ERTMS.

Une mise en service sur site pilote

En avril, Hitachi Rail, chef de file d’un consortium regroupant Equans et SNIC, avait testé un premier système d’enclenchement Argos sur le site pilote de Chasse-sur-Rhône (Sud-Est de la France). Il couronnait cinq ans de recherche et de développement.

Lancé en 2018 par SNCF Réseau, le programme ARGOS vise à remplacer la multitude de systèmes d’enclenchement hétérogènes (datant parfois de plusieurs décennies) par un système digital. Un grand nombre de postes d’aiguillage anciens, ou dont la technologie devient obsolète, doit être renouvelé. Argos va permettre de digitaliser les anciens qui utilisent encore des systèmes électromécaniques, ceux qui sont électriques ou même mécaniques.

Trois groupements industriels

Cette innovation représente un investissement de 90 millions d’euros. Trois groupements d’entreprise ont participé au partenariat d’innovation dont Hitachi Rail, Alstom ou Compagnie des Signaux-Systra-Eiffage Energie Systèmes. Leurs processus industriels vont permettre à SNCF Réseau de réduire à deux ans la mise en service de poste d’aiguillage de taille moyenne et de faire baisser de 15% leur coût d’installation et de maintenance.

 

 

Par Sylvie Andreau
LES DOSSIERS DE LA RÉDACTION
thumbnail
Dossiers
lock Que faire des 130 aéroports français

Publié le 09/07/2021

X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Toute l'actualité transports & mobilités >
EN CONTINU
25/11 Argos mis en service dans le Grand Est
25/11 L’Île-de-France va donner 400 bus à l’Ukraine
25/11 Le groupe SNCF veut devenir plus sobre en prélevant moins d’eau
24/11 L’accès à internet, toujours un défi dans les trains
Toute l’actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
04 December 2025
Rencontre avec Matthieu Quyollet, directeur Finances, Stratégie et Transformation d’Eurostar
09/12 34e Palmarès des mobilités chevron
Voir l’agenda complet
MARCHÉS & EMPLOIS
chevron
chevron
chevron
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
La lettre de VRT

Abonnez vous à la Lettre de VRT qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
Lettre de VRT

Retrouvez ici les articles de La lettre de VRT de Ville, Rail & Transports qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

+ d'infos
NOS PARTENAIRES