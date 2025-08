Disparition de Jean-Claude Degand, infatigable défenseur des transports publics

La nouvelle a fait l’effet d’un choc dans le monde du transport public : l’association Objectif RER Métropolitains a annoncé ce matin le décès de son fondateur et porte-parole Jean-Claude Degand, survenu le 30 juillet à Kiev en Ukraine. Sur son compte Linkedln, on apprend que depuis mai 2022, il était président d’Artistes pour l’Ukraine.

Ingénieur civil des Ponts et Chaussées, âgé de 69 ans, Jean-Claude Degand était un passionné. Il a commencé sa carrière comme chercheur à l’IRT où il s’est penché dans les années 80 sur l’impact des politiques de stationnement. Il rejoint très vite le ministère des transports, un secteur auquel il va consacrer toute sa carrière puisqu’il part ensuite à la SNCF où il est rapidement nommé directeur général de Sceta qui donnera plus tard naissance à Keolis.

Il devient en 1998, et durant quatre ans, directeur des projets interurbains à la SNCF avant de quitter le groupe pour créer sa propre entreprise, la société Moviken, spécialisée dans les systèmes d’information liés au transport public de voyageurs. Il lancera notamment une cartographie des transports, avec la première solution interactive d’information, Il se montre ainsi visionnaire, tous les opérateurs développant par la suite de tels systèmes.

Plus tard, il sera un promoteur actif du vélo, persuadé de son rôle clé dans l’intermodalité, là encore avec une belle lucidité. Il crée alors Vélocomotion, une plateforme numérique de location de vélos et de services associés pour le cycliste. Avant de lancer fin 2019 l’association Objectifs RER Métropolitains pour doter au minimum une dizaine d’agglomérations « pour répondre à la crise des mobilités et comme composante d’une planification écologique« , expliquait-il sur son compte Linkedln.

C’était également un habitué du Club VRT et de nos conférences. VRT avait ainsi lancé avec lui, en avril 2023, la première conférence sur les RER métropolitains. « Tout au long de cette carrière, la préoccupation relative à la desserte du périurbain en régions par le train ne l’avait jamais lâché. Pourquoi ce qui a été fait en Île-de-France avec le RER ne pouvait-il pas inspirer des projets en régions ? » écrit l’association Objectif RER Métropolitains, qui lui rend hommage en saluant « le parcours de ce travailleur acharné, toujours en mouvement, exigeant pour lui-même comme pour les autres pour faire avancer les causes qu’il défendait »,

VRT présente ses sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues.