Eckwersheim, dix ans après

Le samedi 14 novembre 2015 à 15h04, lors d’un essai à grande vitesse effectué dans le cadre de la procédure d’homologation de la deuxième partie de la ligne Est-Européenne, la rame d’essai déraillait peu avant la courbe de raccordement avec la ligne classique Paris-Strasbourg, sur la commune d’Eckwersheim. La motrice de tête et les huit remorques s’immobilisaient après le pont, tandis que la motrice de queue tombait dans le canal. Onze des 53 passagers trouvaient la mort.

La vitesse excessive, de 255 km/h dans une courbe serrée de 945 m de rayon et un freinage inapproprié, sont à l’origine de l’accident, qui a entr