Les RNTP s'ouvrent à Orléans sous le signe des municipales

L’édition 2025 des Rencontres Nationales du Transport Public débute aujourd’hui à Orléans. Comme il y a deux ans à Clermont-Ferrand, plus de 8 000 visiteurs et congressistes sont attendus au rendez-vous professionel organisé par le Gart et l’UTPF, regroupés dans le GIE Objectif transport public. La conférence inaugurale se tiendra en présence du ministre Philippe Tabarot, qui profitera de l’occasion pour rappeler les grandes orientations d’un budget 2026 pour les transports, stable par rapport à celui de 2025 et la loi cadre qu’il entend bientôt proposer.

A moins de six mois des élections municipales, les relations entre collectivités et opérateurs devraient occuper une large part des débats. Le Gart va notamment présenter « un pacte de gouvernance », feuille de route politique et stratégique destinée à orienter l’action des autorités organisatrices de la mobilité pour les six années à venir. Autres thèmes de conférence: l’ouverture à la concurrence, avec de premiers retours d’expérience, ou les territoires oubliés.

