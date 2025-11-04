Je me connecte

Les RNTP s'ouvrent à Orléans sous le signe des municipales

Publié le 04/11/2025 à 05h45
Il y a deux ans à Clermont-Ferrand, les RNTP avaient rassemblé 8000 visiteurs et exposants.

L’édition 2025 des Rencontres Nationales du Transport Public débute aujourd’hui à Orléans. Comme il y a deux ans à Clermont-Ferrand, plus de 8 000 visiteurs et congressistes sont attendus au rendez-vous professionel organisé par le Gart et l’UTPF, regroupés dans le GIE Objectif transport public. La conférence inaugurale se tiendra en présence du ministre Philippe Tabarot, qui profitera de l’occasion pour rappeler les grandes orientations d’un budget 2026 pour les transports, stable par rapport à celui de 2025 et la loi cadre qu’il entend bientôt proposer. 

A moins de six mois des élections municipales, les relations entre collectivités et opérateurs devraient occuper une large part des débats. Le Gart va notamment présenter « un pacte de gouvernance », feuille de route politique et stratégique destinée à orienter l’action des autorités organisatrices de la mobilité pour les six années à venir.  Autres thèmes de conférence: l’ouverture à la concurrence, avec de premiers retours d’expérience, ou les territoires oubliés. 

Programme des RNTP 2025 : https://www.rencontres-transport-public.fr/programme/

Liste complète des exposants : https://www.rencontres-transport-public.fr/visitez/liste-des-exposants-2025/

 

 

EN CONTINU
5h45 Les RNTP s’ouvrent à Orléans sous le signe des municipales
03/11 Systra renforce sa présence en Australie et en Nouvelle-Zélande
03/11 Jean Castex prend ses fonctions à la SNCF
03/11 Transmanche : Virgin pourra utiliser le dépôt de Temple Mills pour concurrencer Eurostar
Toute l’actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
18 novembre 2025
Rencontre avec Thierry Mallet, PDG de Transdev
20/11 Conférence VRT – Métros automatiques 2025 chevron
04/12 Rencontre avec Matthieu Quyollet, directeur Finances, Stratégie et Transformation d’Eurostar chevron
Voir l’agenda complet
NOS PARTENAIRES