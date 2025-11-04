La RATP lance sa filiale d'ingénierie orientée bus et tramway
Le groupe RATP a annoncé le 4 novembre à l’occasion des Rencontres nationales du transport public (RNTP), la création de RATP Expertises, une filiale dédiée à l’ingénierie des réseaux de transports publics. Elle sera présidée par Rémi Di Biasi, jusque-là directeur de cabinet et contract manager du réseau de surface (bus et tramway) du groupe et sera composée
Publié le 13/10/2025 - Nathalie Arensonas