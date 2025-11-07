Je me connecte

Mobco, le nouveau nom des RNTP et d'EuMo Expo

Mobco, le nouveau nom des RNTP et d'EuMo Expo

Publié le 07/11/2025 à 11h32
Mobco, le nouveau nom des RNTP et d'EuMo Expo, affiché à Orléans aux RNTP 2025. @MhP

Le GIE Transport public, émanation de l'UPTF et du Gart, qui organise les années paires les Rencontres nationales des transports publics (RNTP) en province, et les années impaires le salon European Mobility Expo (EuMo Expo) à Paris, veut faire évoluer ses deux événements phares. Par petites touches. En s'ouvrant à la logistique urbaine, un thème important de la mobilité. En cherchant à attirer des ministres au-delà de la seule sphère transport.

Pour symboliser ces changements, les RNTP et EuMoExpo sont rebaptisés sous une marque unique : Mobco. Prochain rendez-vous, Mobco aura lieu du 9 au 11 juin à Paris, Porte de Versailles.

