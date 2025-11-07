Mobco, le nouveau nom des RNTP et d’EuMo Expo

Le GIE Transport public, émanation de l’UPTF et du Gart, qui organise les années paires les Rencontres nationales des transports publics (RNTP) en province, et les années impaires le salon European Mobility Expo (EuMo Expo) à Paris, veut faire évoluer ses deux événements phares. Par petites touches. En s’ouvrant à la logistique urbaine, un thème important de la mobilité. En cherchant à attirer des ministres au-delà de la seule sphère transport.

Pour symboliser ces changements, les RNTP et EuMoExpo sont rebaptisés sous une marque unique : Mobco. Prochain rendez-vous, Mobco aura lieu du 9 au 11 juin à Paris, Porte de Versailles.