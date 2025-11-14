Je me connecte

vrt
vrt
Pour lancer un Paris-Berlin, European Sleeper invite à monte...

vrt
Ville, Rail & Transports
Ville, Rail & Transports
lock Pour lancer un Paris-Berlin, European Sleeper invite à monter à son capital

Publié le 14/11/2025 à 06h25
Train de nuit circulant entre Paris-Berlin et Paris-Vienne

European Sleeper, une coopérative dont le siège est à Utrecht, vient d’annoncer l’ouverture d’une ligne Paris-Berlin en train couchette au printemps 2026. Pour financer son projet, elle ouvre une nouvelle fois son capital. L’opérateur vient d’émettre pour 1,3 million de nouvelles actions. « C’est une opportunité unique de soutenir la croissance du réseau européen de trains de nuit et de partager son succès », estime la compagnie, née en 2021 de la fusion entre Train2EU et Noord West Express et dirigée par leurs fondateurs respectifs, Elmer van Buuren et Chris Engelsman.

Ce futur train de nuit Paris-Berlin circulera trois fois par semaine avec des départs de Paris les dimanches, mardis et jeudis soirs entre 19h et 20h, pour une arrivée à Berlin entre 8h et 9h. Le service retour depuis Berlin circulera les lundis, mercredis et vendredis soirs.

L'article complet ( 470 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.

Par Sylvie Andreau
NOS PARTENAIRES